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首頁 / 政治

黑道春酒 林右昌：踩到政府紅線

2023/3/10 10:11
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（中央社記者林敬殷台北10日電）黑道幫派日前辦春酒公然挑釁警方，內政部長林右昌今天說，這不只是踩到政府的紅線，這是踩到地雷，一定會讓這樣囂張行徑付出代價；他指示警方嚴查嚴辦，這也是各縣市警察局的績效指標。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。對於媒體詢問基隆捷運的議題，林右昌先對黑道春酒事件及政府防杜詐欺的議題，表達政府的立場和作法後，才回應基捷。

林右昌表示，有關於日前黑道春酒事件，不只是踩到政府的紅線，這是踩到地雷．警方的行動一定會讓這樣囂張的行徑付出代價。

林右昌說，他在第一時間指示各縣市警察局，一定要嚴查嚴辦，不得讓這種情事再發生，而且這個就是各縣市警察局績效指標，也要求各縣市的縣市首長要負起督導的責任。

為防堵網路投資詐騙，金管會昨天邀集包括Google、台灣臉書（Meta）等網路社群平台業者及相關部會，共同舉行討論會議。

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林右昌指出，非常感謝金管會出面邀集相關單位，昨天也達成協議，民眾如果有詐欺相關案件，由政府來進行通報，社群平台的廠商會在最快時間內進行下架，這對於遏止詐欺案件，將會有非常大的助力，對警方查緝案件也可以有很大的幫助。

至於台北市前市長柯文哲針對基捷的談話，林右昌說，尊重也謝謝柯文哲的指教，基隆人期待基捷2、30年，現在有一個好的進展，應該一起來幫忙，新北市願意承擔未來的興建跟營運的責任，這是一個非常大的突破，一起來努力。（編輯：蘇龍麒）1120310

#林右昌
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#基捷
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