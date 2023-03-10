民眾黨團：政府應承諾別拿勞保、勞退護盤股市

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台灣民眾黨立法院黨團10日舉行「心頭肉還是嘴邊肉？勞保年改說到做不到」記者會，黨團幹事長張其祿（右）、副總召賴香伶（左）呼籲政府應承諾未來不會拿勞保、勞退基金進場護盤。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日

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（中央社記者郭建伸台北10日電）新制勞退基金去年虧損新台幣2280億元，每人收益平均減少1.86萬元。台灣民眾黨團今天指出，勞動基金運用局應嚴謹評估風險報酬，爭取長期穩健績效，政府應承諾未來不會拿勞保、勞退基金進場護盤。

民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今天舉行「心頭肉還是嘴邊肉？勞保年改說到做不到」記者會。

張其祿表示，國安基金1月公布護盤績效，去年護盤共121個交易日，累計砸下545億元，帳面虧損近10億元，由於國安基金可運用資金包含「借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金」，民間擔憂勞保、勞退基金成為冤大頭。

不過張其祿表示，參閱國安基金決算書後，可知目前為止尚未動用過勞保、勞退基金護盤，只有向金融機構借款。

張其祿直言，民間如此憂慮，就是因為目前勞工年金體系岌岌可危，政府卻始終無法提出勞工年改草案，呼籲政府先向人民承諾，未來國安基金不會向勞保、勞退基金支用相關金額進場護盤，以安定民心。

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賴香伶指出，學者計算每年撥補勞保千億元只能為勞保年金續命3年，但人民想要的是徹底解決問題，退休生活有保障。

賴香伶呼籲，民進黨政府應先啟動準備工作，參考瑞典過去成立的「國會年金改革工作小組」，重視朝野合作精神，先行成立納入在野黨代表的年金工作小組，以利取得最基本的共識，讓2024年新政府上任後，可無縫接軌提出具體方案。（編輯：翟思嘉）1120310