經典賽無緣8強 賴清德：永遠以身為台灣球迷為榮

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（中央社記者葉素萍台北12日電）世界棒球經典賽台灣隊無緣晉級8強複賽，副總統賴清德今天說，美好的一仗已經打過，謝謝台灣英雄們帶給大家一場場扣人心弦的經典戰役，他永遠以身為台灣的球迷為榮。

世界棒球經典賽台灣隊前進東京夢碎，賴副總統下午透過臉書表示，非常可惜，今天只差最後一步了，無論如何，他要向台灣英雄們表達最大的鼓勵與感謝。

賴副總統說，台灣在分組預賽一開始並不被看好，但在對義大利及荷蘭的比賽中，展現堅強韌性，發揮年輕、拚勁的特色，才有最後與古巴一拚晉級的機會。

他說，義大利及荷蘭隊中有許多大聯盟現役球員，台灣可以擊敗這兩支國家隊，已經是歷次國際賽相當難得的紀錄。尤其台灣的進攻相當出色，不只張育成、鄭宗哲等旅外戰將，本土球員例如林立、陳傑憲、江坤宇、吉力吉撈．鞏冠的打擊發揮也相當優異，讓台灣在分組排名上，一直保有競爭力。

賴副總統說，這次經典賽最熱血時刻，他要首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，全台灣球迷這一刻都沸騰了；他相信，這就是台灣棒球的魅力，經由一場場的經典戰役，建立共同的群體記憶。

他說，美好的一仗已經打過，謝謝台灣英雄們帶給大家一場場扣人心弦的經典戰役，這是今年春天最動人的回憶。他預祝選手們，回到母隊後都能有精彩表現。

賴副總統並請球迷們持續支持台灣棒球。不論是中華職棒或是旅外球員的動態，關心與鼓勵，永遠是對球員最大的支持。「我永遠以身為台灣的球迷為榮，Team Taiwan！台灣加油！」（編輯：蘇志宗）1120312