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朱立倫自詡總教練做球 侯友宜：同心協力最重要

2023/3/12 16:43
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（中央社記者黎建忠台北12日電）新北市長侯友宜今天親赴台北小巨蛋，觀戰HBL高中籃球聯賽冠軍戰。當他被問到是否願意擔任國民黨的球員下場比賽，他說：「每個人都有現階段的角色，同心協力才是最重要的。」

侯友宜今天現身台北小巨蛋，替參加女子組冠軍戰的淡水商工、男子組南山高中加油助陣，比賽開打前他也接受媒體聯訪。

近日台灣體壇正熱，包括在台中舉行的WBC世界棒球經典賽預賽、以及在台北登場的HBL高中籃球聯賽等，就連國民黨主席朱立倫，今天稍早受訪時也用「總教練」來形容自己的身分與角色。

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當被問到朱立倫自詡為總教練，要做球給候選人，對此侯友宜表示：「主席非常辛苦，也很努力扮演好總教練的角色，所以我們每一個人在角色分工上，都必須齊心齊力，為國家、為人民打拚，讓國家可以更好。」

接著又有媒體追問，侯友宜是否會下場「打球」（參選2024總統），侯友宜還是維持一貫態度回應：「每一個人都有現階段的角色，同心協力才是最重要的，我現在是新北市長，主席這段時間也很辛苦，但更重要的是，要為國家、為人民做出一個團結的好結果，才是大家想要的。」（編輯：龍柏安）1120312

#侯友宜
#朱立倫
#國民黨
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