外交部歡迎英法聲明 凸顯台海和平是民主國家共識

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）針對英法日前高峰會後發表聯合宣言，重申台海和平穩定重要性，外交部今天表達高度歡迎，並強調此舉凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識。

外交部發布新聞稿指出，英、法兩國3月10日在法國總統府愛麗榭宮（Palais de l’Élysée）舉辦第36屆高峰會，會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲以和平方式處理兩岸議題，並嚴正呼籲中國勿提供俄羅斯物質協助。外交部對此聲明高度歡迎，肯定英法政府對台海安全的關注。

外交部指出，歐洲兩大要角共同關切台海和平，意義非凡，英國下議院外交委員會去年12月對英國政府提出「整合性政策評估」建言，表達友台立場；法國也自去年發布的新版印太戰略至近期的法澳「2+2部會磋商」，皆發表友台言論。

外交部表示，英法政府的行動除展現堅定友台立場，也凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

外交部強調，台灣將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，以及全球的自由民主。

外交部指出，本屆英法高峰會由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）率領雙方政府團隊、商界人士及青年代表與談，為英國與歐盟國家的互動開啟新篇章。（編輯：張均懋）1120313