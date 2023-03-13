更多編輯台推薦新聞：
2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟
運動

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊紫瓊成奧斯卡首位亞裔影后 締造影史紀錄
首頁 / 政治

外交部歡迎英法聲明 凸顯台海和平是民主國家共識

2023/3/13 09:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北13日電）針對英法日前高峰會後發表聯合宣言，重申台海和平穩定重要性，外交部今天表達高度歡迎，並強調此舉凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識。

外交部發布新聞稿指出，英、法兩國3月10日在法國總統府愛麗榭宮（Palais de l’Élysée）舉辦第36屆高峰會，會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲以和平方式處理兩岸議題，並嚴正呼籲中國勿提供俄羅斯物質協助。外交部對此聲明高度歡迎，肯定英法政府對台海安全的關注。

外交部指出，歐洲兩大要角共同關切台海和平，意義非凡，英國下議院外交委員會去年12月對英國政府提出「整合性政策評估」建言，表達友台立場；法國也自去年發布的新版印太戰略至近期的法澳「2+2部會磋商」，皆發表友台言論。

外交部表示，英法政府的行動除展現堅定友台立場，也凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

外交部強調，台灣將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，以及全球的自由民主。

外交部指出，本屆英法高峰會由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）率領雙方政府團隊、商界人士及青年代表與談，為英國與歐盟國家的互動開啟新篇章。（編輯：張均懋）1120313

#外交部
#台海
#馬克宏
馬克宏
法國反年改第7度全國示威 罷工釀街頭垃圾堆積英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏克蘭陸戰隊
蘇納克
英國外交新方針應對中國劃時代挑戰 可望首提台灣遏止非法移民乘小船入境 英國擬祭新法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族