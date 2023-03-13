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首頁 / 政治

綠誠信條款遭質疑劍指侯友宜 綠委籲勿政治操作

2023/3/13 14:33
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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨中執會通過「誠信條款」，但被外界質疑是劍指新北市長侯友宜。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天加以駁斥，並強調這是民進黨重視對選民的承諾，國民黨不需要做政治操作，否則會被人看破手腳。

民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉。民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。媒體提問，民進黨主席賴清德搬出誠信條款，是否衝著侯友宜而來、也有解讀為全黨成就1人。

洪申翰說，這其實是多慮的，因為誠信條款是民進黨重視對選民的承諾下，訂定的原則與方向，這是民進黨在政黨經營上提出的原則；反觀國民黨，一直拿來做很多政治操作，其實國民黨不用像被人講到什麼痛處一樣，這樣大跳腳。

洪申翰指出，民進黨過去就有「2年條款」，要求公職人員要做滿2年才能轉換跑道，去選下一個公職，民進黨並非現在才重視這件事情，而是過往就有相關的原則與價值。

洪申翰說，國民黨大可表態歡迎剛當選的政治人物，毫無條件的就跳去選下一個公職，到時候在民主選舉過程中，再來看哪種作法與方向比較容易獲得選民青睞。（編輯：郭無患）1120313

#民進黨立法院黨團
#洪申翰
#侯友宜
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