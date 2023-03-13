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柯文哲婉拒郭台銘同框邀請？民眾黨駁斥：溝通順暢

2023/3/13 16:42
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（中央社記者郭建伸台北13日電）鏡週刊報導指台灣民眾黨主席柯文哲婉拒鴻海集團創辦人郭台銘，在白沙屯媽祖進香活動同框。對此，柯辦發言人陳智菡表示，沒有媒體報導郭陣營接觸柯陣營後吃閉門羹的情事，雙方溝通順暢不需透過幕僚。

鏡週刊今天報導，指郭台銘陣營曾主動聯繫柯文哲陣營，表達有意選擇一天跟著柯文哲走白沙屯進香活動，但柯陣營婉拒，讓郭台銘吃閉門羹。

鏡週刊也指出，柯文哲4月訪美行程原由民眾黨秘書長周台竹規劃，但規劃不如預期順利，因此趕緊找前台北市副市長黃珊珊協助。

陳智菡今天透過影片表示，白沙屯行腳是宗教活動，柯文哲希望多與民間交流，不涉及政治；沒有媒體報導郭陣營主動接觸柯陣營，甚至還吃閉門羹的情事。

陳智菡指出，白沙屯行程結束後，柯文哲曾與郭台銘連繫，不過郭台銘認為時機敏感，所以行程延後；雙方溝通順暢，都是直接對口不需透過幕僚。

陳智菡表示，周台竹統籌規劃訪美行程，黃珊珊因剛從紐約返台，遂盼能代為聯繫一些政界朋友，大家集思廣益，讓行程更完備。（編輯：林克倫）1120313

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