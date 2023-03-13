游錫堃：台灣女性立委比例 全球民主國家前段班

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（中央社記者范正祥台北13日電）南投縣第2選區立委補選當選人蔡培慧宣誓就職，立法院長游錫堃今晚在臉書發文指出，台灣女性立委比例高達42.9%，勝過美、加、日、韓、英、法、德，是全球民主國家前段班。

前國民黨立委許淑華去年11月26日當選南投縣長，南投縣第2選區立委補選於今年3月4日投開票，由民進黨候選人蔡培慧勝出；中選會3月10日審定通過第10屆立委南投縣第2選區缺額補選當選人為蔡培慧，並於當日公告當選人名單。

蔡培慧今天下午於立法院，在大法官謝銘洋監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括游錫堃及多位民進黨立委在場，蔡培慧母親也觀禮，典禮會場氣氛溫馨。

游錫堃今晚於臉書發文表示，性別平權，台灣是進步的國家。今天下午蔡培慧就職之後，立法院的女性立委有48位，性別比例達到42.9%，遠超越亞洲平均的21.2%。

游錫堃指出，如果與全球190多個國會相比，台灣比美、加、日、韓、英、法、德等國還高，女性國會議員比例排名在世界前12%的前段班，更是亞洲民主國家之首。（編輯：謝佳珍）1120313