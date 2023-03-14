面對惡鄰居 游錫堃籲各國給台灣與科索沃更多支持

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（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院長游錫堃今天接見「科索沃－台灣國會友誼小組」等訪團；他說，科索沃面臨虎視眈眈的惡鄰居，台灣也面臨威權中國的文攻武嚇，呼籲國際民主自由國家共同給台灣與科索沃，更多的關注與支持。

「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪問團一行9人，於11日至16日訪台，訪團成員包括科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂（Avdullah Hoti）率領科國國會友台小組兩共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員。

游錫堃今天下午接見「科索沃－台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪團，他致詞表示，2008年科索沃宣告獨立時，台灣是率先承認的國家之一，而科索沃與台灣追求自由民主與獨立自主的歷程中，都曾經面臨相似的挑戰。

游錫堃指出，科索沃於2021年6月15日成立「科索沃－台灣國會友誼小組」，立法院也在民進黨立委羅致政的號召下，邀集39位朝野立委成立「台灣－科索沃國會聯誼會」，這是立法院與巴爾幹國家間，第一個雙方均成立國會友誼小組的國家，對台灣的國會外交具有歷史性的意義。

游錫堃說，台灣跟科索沃一樣熱愛自由民主，因民主而相識的緣分，大家非常珍惜。當前正值國際民主版圖不斷縮減，科索沃面臨著虎視眈眈的惡鄰居，台灣也面臨威權中國的文攻武嚇，妄稱擁有台灣主權，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區的穩定，也對國際和平帶來威脅。

游錫堃最後提到，呼籲國際民主自由國家，共同給台灣與科索沃更多的關注與支持，也說「民主與自由是我們共同的語言，我們是民主同盟國」，一定要共同努力確保全球的和平與穩定。

霍蒂透過翻譯指出，這是他第2次訪台，此時訪台是要顯示對台灣的支持，而科索沃是年輕的國家及年輕的民主政體，有很多要向台灣學習之處，雖然台灣的民主歷史不長，但卻非常強韌。

霍蒂表示，科索沃也面臨一些不友善的鄰居與鄰國，但從歷史的角度來看，民主跟人民的意志最後絕對會戰勝一切，而且據他所知，台灣有來自全世界各國的強力支持，有的國家非常勇於在國際場合為台灣發聲，有的則是低調支持台灣。

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戴柳表示，她要代表科索沃人民感謝台灣，因為科索沃面臨艱困的時候，台灣伸出援手，也要感謝台灣在科索沃戰爭時，提供許多人道救援，特別是戰亂時，第一批來自台灣的人道救援物資上，寫著來自台灣的愛。

戴柳說，科索沃跟台灣有共同的價值，也有共同的朋友與敵人，這讓彼此的溝通合作更為容易，科索沃需要台灣的支持，以及與台灣進一步在各領域合作，例如經濟、農業等各階層，而科索沃的人才都非常年輕，尤其在資通產業方面有更多合作空間。（編輯：林興盟）1120314