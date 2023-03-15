民眾黨通過選舉提名辦法　近期成立選舉決策委員會

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（中央社記者范正祥台北15日電）台灣民眾黨今天召開中央委員會，討論總統、副總統、區域立委及政黨比例代表制者等公職人員選舉的提名辦法，無異議通過「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」，近期成立「選舉決策委員會」。

依照台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法，成立選舉決策委員會，負責研議並制定公職人員選舉的選戰布局及相關策略，並統籌辦理提名作業。

選舉決策委員會的具體任務包括各選區有意參選人的徵詢與協調，研議公職人員選舉提名原則，擇定艱困選區與特殊時局因應，審核各選區公職候選人提名名單並議定提名期程。

民眾黨選舉決策委員會成員共9至11位，黨主席與秘書長為當然成員，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會超過2/3同意後始得擔任；除民眾黨人士外，得邀請非民眾黨社會賢達，提供選舉布局與決策建言。

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選舉決策委員會的成員如果是選舉的被提名人或被徵召人，應迴避不得參與相關事項的議決。

此外，台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法中也規範，被提名人應具備民眾黨黨籍，符合法定候選人資格，須認同民眾黨理念且形象良好，並執行民眾黨交付的任務；凡公職人員分擔金、提名公職人員競選補貼費用以及中央委員會決議的應繳款項，未繳交者不得登記為被提名人以及參與民眾黨一切投票行為。（編輯：蘇龍麒）1120315