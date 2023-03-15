陳建仁：台灣紡織業創新研發 機能布料世界第一

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（中央社記者葉臻桃園15日電）行政院長陳建仁今天參訪大統新創公司時表示，台灣紡織業不斷創新研發，讓機能布料成為世界第一，也讓全世界看到台灣的厲害、受到台灣的照顧，知道台灣是溫暖堅韌的國家。

陳建仁下午在經濟部長王美花陪同下，到桃園市蘆竹區參訪紡織業者大統新創股份有限公司。陳建仁致詞時表示，全球最好的機能布料就是來自台灣，去年的世足賽有9個國家代表隊，包括冠軍阿根廷隊，都是穿MIT的球衣。

陳建仁說，紡織產業在台灣有很重要的地位，1970、1980年代台灣被稱為紡織王國，紡織產業也是推動台灣經濟起飛的重要引擎，隨著全球的競爭腳步，台灣的紡織產業並沒有因此失去地位，更重要的是透過科技研發、設計的成功轉型，變成一個前瞻的產業。

陳建仁表示，過去幾年受到疫情影響，很多產業都很辛苦，但是大統新創公司利用這段時間做研發創新，產生更多的能量做發展，除了生產更多的產品，還投入減碳計畫和太陽能發電廠，也逐步更新設備，讓用水用電都減少，增加綠能化。

陳建仁說，總統蔡英文有交代給他四大任務，包括協助傳統產業升級再造，要地方化、智慧化，也要注意環境保護，替下個十年的產業發展奠定最好的基礎；他上任後核定的第一份公文「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，要結合整個部會，4年投入新台幣743億元來做產業化的環保永續，紡織業的轉型就是很重要的項目。

陳建仁說，關懷就會有創新，他今天來參訪，看到大家都很積極努力想把產業做得更好，對人類有更多的關懷，所以讓MIT能夠在世界舞台上發光發亮；台灣的產業在大家的努力下，一定能更上一層樓，也帶給全人類更好的紡織品，讓全世界都受到台灣的照顧，知道台灣是溫暖堅韌的國家。（編輯：李錫璋）1120315

行政院長陳建仁（前中）在經濟部長王美花（前左5）陪同下，15日到桃園市參訪紡織業者大統新創公司，與會人士會後合影。中央社記者葉臻攝 112年3月15日