接見ASDC訪團　游錫堃期待台美邦誼更加鞏固

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長游錫堃今天接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）會長馬丁一行時說，期待未來，台美邦誼能夠更加鞏固；馬丁表示，欣見台灣持續加強民主價值，「我們永遠和台灣人民站在一起」。

馬丁（Ken Martin）一行拜訪立法院，包括民進黨立委劉世芳、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭在內等人都在場歡迎訪賓。

游錫堃致詞時，首先代表立法院感謝美國民主黨州主席協會曾在2013、2017及2019年分別通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）及世衛組織（WHO），以及重申台灣關係法及「六項保證」的友台決議案。

他指出，去年3月在馬丁的奔走下，美國民主黨州主席協會更第4度通過友台相關決議案，重申美國根據台灣關係法及「六項保證」，堅守對台灣的承諾。

致詞時，游錫堃並向訪賓提及，美國是全球民主國家的龍頭老大，也是全球的民主典範，民主就是法治，法治必須是依法行政。

他指出，回顧台美關係，過去的一中政策是植基於1979年生效的台灣關係法，但是自從2018年台灣旅行法、亞洲再保證倡議法制定，2020年台北法案及台灣保證法生效後，美國的對台政策已從「一法三公報」的「一中政策」轉變成「五法六保證三公報」的「新一中政策」。

游錫堃表示，但是美國政府論述台美關係時，往往仍然停留於過去的說法，令人深感不解而無所適從。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游錫堃說，雖然這樣，他仍然要誠摯的向美國過去在台灣人民追求民主自由過程中的關注與扶持，及數十年來協助台海安全維護，促進台美經濟、科技、文化等各方面交流表達感謝；期待未來，台美邦誼能夠更加鞏固，共同為捍衛人類和平及民主自由普世價值而有更多的合作與努力。

馬丁致詞時說，全世界沒有一個民主國家是完美，美國也一樣，也每天都在努力改善。他來過台灣3次，欣見台灣持續加強民主價值，雖然台灣面臨來自臨國的威脅，但是台灣還是非常努力在改善民主，「我們永遠和台灣人民站在一起」。（編輯：蘇龍麒）1120316