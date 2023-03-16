接見美訪團 蔡總統：台灣人民有決心捍衛主權

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天接見美國眾議院撥款委員會國防小組主席克維特等人表示，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。

總統上午在總統府接見美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團致詞表示，這次是克維特繼1995年訪台後，率領跨黨派議員再次來訪；凱斯（Ed Case）及柯爾（Tom Cole）也曾來過台灣；其他議員都是第一次訪台。她要代表台灣人民歡迎老朋友和新朋友來訪。

總統說，眾議院撥款委員會掌管美國政府的經費運用，在美國國會即將啟動下一年度預算工作之際，議員們來訪，充分展現出對台灣安全及台美關係的重視。

總統提到，近年，國際情勢出現許多變化，面臨威權主義持續擴張威脅。台灣位處民主防線最前緣，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全以及維持區域和平穩定。

總統說，去年底，台灣以強化全民國防、提升整體防衛韌性為戰略目標，提出兵力結構調整方案。將從明年開始，恢復一年期義務役，同時增強各項訓練量能。

總統重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。

總統感謝美國國會不分黨派堅定地支持台灣，像是在2023會計年度的「國防授權法」以及「綜合撥款法」，就納入了多項強化區域安全合作以及支持台灣的安全倡議。她期待台灣和美國除了持續加強軍事交流，也能不斷提升經貿關係。

總統提到，貿易方面，在美國國會的支持下，「台美21世界貿易倡議」已經在今年1月完成第二輪談判。希望台灣和美國針對貿易便捷化、勞工權利以及數位貿易等領域，達到高標準的協議，希望成為洽簽全面雙邊貿易協定的基礎。

總統期待透過這次訪問，台美關係更緊密，雙方在各領域的合作，大步向前邁進。

隨後，克維特致詞時表示，期待就區域安全、貿易、投資及其他雙方共同關注的領域進行討論。這次來訪是為了促進區域和平與繁榮，並進一步加強台美關係。（編輯：林興盟）1120316