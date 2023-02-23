美眾院中國委員會主席訪台 府：感謝支持台灣

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格訪台，總統蔡英文與副總統賴清德分別接見，相談甚歡；歡迎國際友人訪台，期許彼此為守護民主、自由與和平共同努力。

華盛頓郵報今天報導，擔任美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）週末密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文。他也透露，眾院議長麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台。

報導指出，美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）19日至23日訪問台灣，但其實同一個週末，眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）也正在台灣進行訪問。

蓋拉格返美後20日接受華盛頓郵報（The Washington Post）獨家專訪，訪問內容今天刊出。

Kolas上午受訪表示，蓋拉格訪台期間，蔡總統、賴副總統分別接見，相談甚歡，感謝訪團對台灣的支持。歡迎國際友人訪台，並期許彼此繼續為守護民主、自由與和平共同努力。（編輯：謝佳珍）1120223