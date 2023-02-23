更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所
首頁 / 政治

美眾院中國委員會主席訪台 府：感謝支持台灣

2023/2/23 10:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格訪台，總統蔡英文與副總統賴清德分別接見，相談甚歡；歡迎國際友人訪台，期許彼此為守護民主、自由與和平共同努力。

華盛頓郵報今天報導，擔任美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）週末密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文。他也透露，眾院議長麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台。

報導指出，美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）19日至23日訪問台灣，但其實同一個週末，眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）也正在台灣進行訪問。

蓋拉格返美後20日接受華盛頓郵報（The Washington Post）獨家專訪，訪問內容今天刊出。

Kolas上午受訪表示，蓋拉格訪台期間，蔡總統、賴副總統分別接見，相談甚歡，感謝訪團對台灣的支持。歡迎國際友人訪台，並期許彼此繼續為守護民主、自由與和平共同努力。（編輯：謝佳珍）1120223

#蓋拉格
#台灣
#蔡英文
蓋拉格
華郵：美眾院中國委員會主席密訪台灣4天 會見蔡總統美友台議員蓋拉格：中共如惡霸 團結對抗為上策
蔡英文
史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流疫後經濟挑戰仍多 蔡總統：加大協助中小企業
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族