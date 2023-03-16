個資外洩事件頻傳 國民黨團要求監察院盡速調查

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，近期台灣發生多次重大個資外洩事件，政府至今未追究相關單位的責任，由於個資外洩已經嚴重損害民眾基本權益，國民黨團要求監察院盡速立案調查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長洪孟楷，以及國民黨立委賴士葆等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評政府對於台灣民眾個資遭外洩毫無作為，也未有政府官員下台負責，要求監察院盡速立案調查。

曾銘宗表示，近期台灣發生多次民眾個資遭大量外洩事件，關係到全民權益，政府至今卻未追究相關部門的行政責任、法律責任、政治責任？質疑政府是否已經失能了。國民黨團多次舉行記者會，要求政府盡速善後，提出解決方案，避免以後再發生類似事件，損害人民基本權益。

曾銘宗指出，針對重大個資外洩事件一再發生，嚴重損害民眾基本權益，國民黨團要求監察院盡速立案調查。

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謝衣鳯表示，國民黨團去年底就曾舉行記者會，揭露中華民國2300萬人個資在論壇上遭人公開販售，當時，內政部還對外宣稱，這些個資並非是戶役政資料。直到今年2月24日，法務部調查局才對外證實，外洩資料是台灣2018年4月以前的戶役政資料。

謝衣鳯指出，個資治理與罰則不一，缺乏獨立機關監督，要請問數位部在幹嘛。她說，數位部成立至今，政府部門個資外洩問題層出不窮，至今找不出可信賴的解決方案，請數發部長唐鳯出來解釋，為何花現在花錢就可以在網路上買到民眾個資。（編輯：蘇龍麒）1120316