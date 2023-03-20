空軍聯合作戰演練拂曉展開 全台各基地戰機參演

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（中央社記者游凱翔台北20日電）因應中共威脅，空軍各相關聯隊、海軍反潛及戰搜大隊等單位，今天拂曉起至23日舉行有「小漢光」之稱的「聯合作戰計畫演練」，各型戰機與反潛機接獲命令後從各基地起飛參演。

共機近年頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），深入南部及東南空域；共軍並在前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後在台灣周遭軍演，試圖將逾越台灣海峽中線常態化，壓縮空軍訓練空域，相關舉措已嚴重衝擊區域和平穩定，國軍持續強化相關訓練，防範未然。

軍方人士告訴中央社記者，空軍第一、二、三、五、六聯隊、海軍反潛大隊及海軍戰搜大隊等所屬各型機，今天上午6時22分起起至23日，展開「112-1聯合作戰計畫演練」演練，空軍F-16V（Blk20）、幻象2000-5、經國號IDF等各型戰機、P-3C反潛巡邏機、以及海軍S-70C反潛直升機、無人機等，接獲操演命令後從各基地起飛參演。

軍方人士指出，漢光實兵實彈演習將在7月舉行，此次操演被視為是「小漢光」演習，目的是熟稔兵要、部隊能力現況與限制，務實統合作戰區內聯合戰力。

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除了「112-1聯合作戰計畫演練」外，空軍近日也在花蓮空軍基地開辦被稱為是「小天龍操演」的「聯合戰術專精班」，由種子教官將各種精進戰術、戰法推廣至作戰隊，藉此創造戰場優勢。

空軍司令部月初由副司令孫連勝中將主持「聯合戰術專精班」開訓，強調「聯戰任務訓練」是未來的訓練常態，藉各項聯戰課程訓練，使學員了解各軍種的限制、能力、作戰概念與支援需求，熟練軍種間的聯合作戰指揮機制，落實「為戰而訓、戰訓合一」的政策，藉此發揮最大統合戰力，創造國軍的戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」的目標。（編輯：郭無患）1120320