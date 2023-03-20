提名委員會邀縣市長參與 侯友宜：主席會妥善安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天共同出席活動時互動熱絡，媒體詢及中央提名委員會議題，朱立倫說，會邀縣市首長參與決策；侯友宜說，主席會適才適所做妥善安排。

朱立倫、侯友宜今天連袂出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，兩人互動熱絡並先後接受媒體聯訪。媒體問侯友宜有無兩人破冰的感覺，他表示，他和朱立倫長年以來就是好朋友，互動跟溝通完全無礙，友誼永遠不變，面對所有事情，都會同心齊力，一起共同面對。

媒體詢及侯友宜是否會加入中央提名委員會的運作，侯友宜表示，相信朱立倫一定會適才適所做妥善安排，每一個人在團隊裡扮演好自己的角色，大家一起往前走；媒體追問朱立倫最近可能會徵詢可能總統的潛在人選，是否有接獲聯絡，侯友宜表示，在這過程裡面「我們完全尊重黨的節奏」。

朱立倫受訪時針對立委提名議題表示，國民黨的制度中，本來就有由黨主席召集的中央提名委員會，這次會邀請縣市首長參與決策，讓提名更為完整。他會跟包括侯友宜在內縣市首長一起討論，最後提出最妥適及最有代表性，讓大家覺得很有公信力的名單。

朱立倫表示，最近會拜訪一些長輩，其他就用電話連繫，將拜會及電話徵詢的意見匯整並向常會報告；媒體追問是否會把金溥聰對黨務意見納入參考時則表示，歡迎大家對黨提意見，聽取整合大家意見，2024團結勝選。（編輯：方沛清）1120320