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二膽上兵失聯案
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金門二膽上兵陳嘉壎失聯案 金檢致函法務部向中國提遣返協助

2023/3/21 17:07（3/21 17:19 更新）
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金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯案，金門地方檢察署21日致函法務部，向中國大陸地區有關當局提出協助遣返請求。圖為二膽島一景。（民眾提供）
金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯案，金門地方檢察署21日致函法務部，向中國大陸地區有關當局提出協助遣返請求。圖為二膽島一景。（民眾提供）
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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯案，金門地方檢察署今天致函法務部，向中國大陸地區有關當局提出協助遣返請求。檢方並表示，陳嘉壎是否涉及其他罪嫌，相關調查持續進行中。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎9日離營，金門地檢署17日以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳嘉壎發布通緝。追訴時效20年。

福建金門地檢署主任檢察官劉建志今天接受中央社記者訪問表示，地檢署已在上午函請法務部國際及兩岸事務司，請求根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」和「海峽兩岸緝捕遣返刑事犯或刑事嫌疑犯作業要點」，向中國大陸地區有關當局提出協助，遣返陳嘉壎。

至於陳嘉壎是否涉及其他罪嫌，劉建志表示，相關調查仍在持續進行中，檢方沒有任何預設立場，也不排除每個方向和可能性。

陳嘉壎9日不假離營，隔天就有消息傳出，他穿著救生衣疑似在海上體力不支，由中國海警救起；隨後國民黨金門籍立委陳玉珍透過查證表示他在中國；陸委會主委邱太三13日證實陳嘉壎在福建廈門。

陳嘉壎父親告訴中央社記者，陳嘉壎確實積欠銀行約新台幣30萬元債款，陳玉珍則是透過其他管道得知陳嘉壎在民間欠下龐大債務；檢方調查發現陳嘉壎是網路遊戲重度使用者。此外，檢方排除陳嘉壎逃兵涉及軍中管教或感情因素。（編輯：謝雅竹）1120321

#陳嘉壎
#劉建志
#陳玉珍
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