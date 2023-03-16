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二膽失聯上兵赴中洩情資？馮世寬：他懂什麼

2023/3/16 10:46
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（中央社記者吳昇鴻台北16日電）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵9日失聯，後來確認人在中國。外界憂心情資是否遭洩漏，退輔會主委馮世寬今天表示，這不過是象徵性叛逃，或游泳游錯方向，「他懂什麼？他能幹什麼？」

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算，關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金之作業基金，馮世寬列席委員會並備質詢。

有關陳姓上兵失聯案，馮世寬受訪表示，這個問題應由國防部回答，但在媒體追問之下表示，「（上兵）他懂什麼？我當過情報次長，（退役後）去過大陸，都沒人來問我飛彈部署、兵力如何，他能幹什麼？」

馮世寬認為，這個案子不過是象徵性叛逃或游泳迷失、游錯方向，他認為無需看得過度嚴重。

至於退伍軍官社群號召500名黃埔軍校退役校友赴中國參加99周年校慶，退輔會呼籲勿落入中國圈套，不過仍有退伍軍官執意前往。

國民黨立委吳斯懷日前表示，憲法保障遷徙自由，還說「我們有什麼好怕中共統戰」。馮世寬指出，自己是有感而發才向退伍袍澤喊話，並強調沒說過政治語言，「什麼統戰，我都沒講，我對國軍幹部是很有信心的」。不過，馮世寬認為，此時赴大陸時機不佳，但「不聽沒關係，我又不是孔子，講的話也不是金科玉律」。

民眾黨立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐在委員會中質詢此事，馮世寬答詢指出，退輔會無權箝制或管制退伍軍官言論，但會勸說；在軍方多事之秋之際，希望退伍軍官「謹言慎行、共體時艱」。（編輯：郭無患）1120316

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馮世寬
退輔會籲退將勿貪蠅頭小利 落入中共統戰圈套馮世寬籲退將勿赴中參加黃埔校慶 否則情何以堪[影]
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