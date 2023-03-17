二膽上兵失聯何時通緝 蔡清祥：很快就會有結果

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北17日電）二膽上兵失聯事件引發關注，外界好奇為何金門地檢署至今尚未發布通緝令。法務部長蔡清祥今天在立法院受訪表示，金檢以最快速度處理，很快就會有結果，處理程序沒有其他顧慮。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵9日失聯，後來確認人在中國大陸，不過福建金門地方檢察署至昨天尚未發布通緝，引發外界好奇。

立法院今天繼續進行施政總質詢，蔡清祥在步入議場後受訪，談及金門地檢署通緝一事。

蔡清祥表示，檢察官辦案、處理刑事案件時，都有程序要走，金門地檢署檢察官已經以最快速度處理，很快就會有結果。

媒體詢問，尚未通緝是否怕刺激陳姓上兵。蔡清祥表示，沒有其他顧慮。

行政院長陳建仁今天赴立法院進行施政總質詢，他在會前接受媒體聯訪時表示，會請國防部和陸委會盡快把這位上兵接回台灣；至於相關事證，會請權責單位做深入了解後，再跟大家說明。

陸委會主委邱太三在步入議場時也被媒體詢問二膽上兵失聯後續問題。他表示，目前沒有進一步訊息，國防部已進行相關程序，現在由司法單位處理後續。

媒體詢問，國民黨立委陳玉珍擬陪同陳姓上兵家屬赴中國大陸探視，是否需要向陸委會報備。邱太三表示，他沒辦法回答，因為不曉得陳玉珍行程的具體內容。（編輯：張良知）1120317