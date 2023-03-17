陸軍司令赴二膽打氣 籲做孝順孩子及忠誠軍人

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（中央社記者游凱翔台北17日電）金防部二膽守備隊陳姓上兵失聯，陸委會證實人在中國。陸軍司令徐衍璞上將今天親赴大二膽島激勵官兵士氣，除了提醒官兵遵法守紀，也籲「在家中要做一名孝順孩子、在軍中做一名對國家絕對忠誠軍人」。

軍聞社報導，徐衍璞在政戰主任陳育琳中將等幹部陪同下，對重要幹部實施親考親教，實地走訪二膽、大膽守備隊與官兵座談，同時提醒官兵遵法守紀，「在家中要做一名孝順的孩子、在軍中要做一名對國家絕對忠誠的軍人」，共同維護單位及個人榮譽。

徐衍璞表示，幹部要向下紮根基層，與官兵生活、工作、戰鬥在一起，並運用組織力量，全力協助解決官兵所遇問題，即時伸出援手；弟兄姐妹若遇任何困難，都應立即向幹部反映，尋求解決之道，並勇於面對，克服挑戰。

徐衍璞強調，外島官兵神聖的使命及責任，就是確保中華民國主權，大家都是英雄；有中華民國國軍在的地方，就有國旗升起；有中華民國國旗在的地方，就象徵著主權。

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另外，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬昨天在立法院備詢時也提到，這起事件不過是個象徵性的一個叛逃，或者也可說是游泳迷失、游錯方向，「他懂什麼？我當過情報次長，退役後去過大陸，都沒人來問我飛彈部署、兵力如何，他能幹什麼？」，因此也希望外界不要把事情看得那麼嚴重。

針對有媒體報導這名上兵不願回台的訊息，馮世寬則批評，一個連自己父母都不要的人，不回來就算了。（編輯：蘇龍麒）1120317