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二膽上兵失聯案 陳玉珍最快下週陪家屬赴陸探視

2023/3/16 11:43（3/16 11:51 更新）
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（中央社記者王承中台北16日電）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵9日失聯，後來確認人在中國大陸。國民黨立委陳玉珍今天表示，陸方同意讓家屬探視，她會視下週一立法院內政委員會的議程安排，可能會陪同家屬去中國大陸。

陳玉珍在立法院接受媒體聯訪時表示，目前確定陳姓上兵在廈門安置，吃好、睡好，並表達不想回台灣的意思。

陳玉珍指出，目前得到訊息是可以讓家屬去探望，她可能會陪家屬去，但還是要先看立法院內政委員會下週的議程，若下週一是考察行程，如可以不參加，她就會去中國大陸，但如果議程有排很多詢答，她就會參加完委員會的議程後再過去。

陳玉珍表示，她不清楚陳姓上兵不想回台的原因，但她認為，陳姓上兵會去中國大陸，大概是因為年輕人在這個年紀也許承受一些壓力，不是軍中管教問題，而是個人壓力，可能當下覺得無法承擔，就想脫離那個環境。至於是否是財務問題，陳玉珍指出，應該是比較偏向這方面。（編輯：郭無患）1120316

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