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上兵失聯案 邱國正：二膽島沒多大部隊不換防

2023/3/15 10:30
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（中央社記者游凱翔台北15日電）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵9日失聯，後來確認人在中國大陸。國防部長邱國正今天表示，二膽島沒多大，並未要求陸軍將部隊換防回台灣，那個年代已經過去了。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署等單位，報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，並請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

有關陳姓上兵失聯案，邱國正會前接受媒體訪問時表示，「昨天了解，陳姓上兵在大陸」，至於原因其實到現在都沒定論，媒體聽到的、想問的，軍方也都一一在找答案，但就算已經可以綜合整理成答案，軍方還是不會宣布，因為仍要向陳姓上兵本人確認。

至於二膽島上部隊是否因此需要換防，邱國正表示，大家都知道二膽沒多大，整個面積才0.28平方公里，其實每次部隊主官交接，部隊都會調整，但再怎麼調整，對單兵來說就是發揚火力而已，因此沒有要求陸軍將整個部隊換防來台灣，那個年代已經過去了。

邱國正強調，現在各種訊息都有，「發表什麼言論我擋不了」，軍方會做該做的事，但要軍方立刻給答案，「我不能給、也沒辦法給，給了會有爭議」；他並指出，身為國軍家長，絕對有信心此案不至影響國軍的心理。

邱國正強調，軍紀沒有最好，只有要求更好，就像治安一樣，會要求幹部做好營務營規，他不指望大家寬貸國軍，各種指教國軍都接受，但不要無的放矢，把一件事情搞得沸沸揚揚，不只對國軍沒好處，對社會也沒好處。

有關對陳姓上兵發布通緝令的程序，邱國正表示，發布通緝令仍要透過檢方，軍方沒有這個權力。（編輯：郭無患）1120315

#邱國正
#二膽島
邱國正
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