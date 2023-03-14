二膽上兵失聯案 國防部：財務身心違常者調離離島

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（中央社記者王承中台北14日電）金防部二膽島陳姓上兵9日失聯，目前確認人在中國。國防部報告出爐，指清查後軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺；後續將針對財務、感情、身心等加強過濾，若發掘違常，即調離離島。

根據陸軍司令部送達立法院的書面報告指出，金防部二膽守備隊陳姓上兵是食勤作業人員，值星官謝姓上士於9日上午6時50分至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，守備隊並於7時20分編組全隊搜尋未果，復於8時集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，並同步通知家屬。金防部指揮官隨即抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

國防部表示，陸軍及金防部案發後即成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查。金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事；海巡署於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業。

國防部指出，陳姓上兵父親於9日下午4時20分抵達二膽島後，由指揮官向其說明事件經過，陳父表示，陳姓上兵於營外有財務借貸約新台幣30萬餘元，均按月還款。

國防部表示，守備大隊於10日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於11日依法定程序實施調查。

國防部指出，目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，始分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

國防部表示，防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

國防部指出，陸委會13日證實，陳姓上兵目前人在大陸地區，陸軍將掌握陳姓上兵狀況及本案發展，續依相關規定辦理。（編輯：楊凱翔）1120314