更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

二膽上兵失聯案 國防部：財務身心違常者調離離島

2023/3/14 18:49（3/14 19:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為金防部二膽島。（中央社檔案照片）
圖為金防部二膽島。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）金防部二膽島陳姓上兵9日失聯，目前確認人在中國。國防部報告出爐，指清查後軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺；後續將針對財務、感情、身心等加強過濾，若發掘違常，即調離離島。

根據陸軍司令部送達立法院的書面報告指出，金防部二膽守備隊陳姓上兵是食勤作業人員，值星官謝姓上士於9日上午6時50分至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，守備隊並於7時20分編組全隊搜尋未果，復於8時集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，並同步通知家屬。金防部指揮官隨即抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

國防部表示，陸軍及金防部案發後即成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查。金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事；海巡署於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業。

國防部指出，陳姓上兵父親於9日下午4時20分抵達二膽島後，由指揮官向其說明事件經過，陳父表示，陳姓上兵於營外有財務借貸約新台幣30萬餘元，均按月還款。

國防部表示，守備大隊於10日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於11日依法定程序實施調查。

國防部指出，目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，始分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

國防部表示，防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

國防部指出，陸委會13日證實，陳姓上兵目前人在大陸地區，陸軍將掌握陳姓上兵狀況及本案發展，續依相關規定辦理。（編輯：楊凱翔）1120314

#國防部
#金防部二膽守備隊
#陸軍司令部
延伸閱讀
二膽上兵赴中疑點 邱國正：查證前不妄自揣測何時通緝二膽失聯上兵 金檢待軍方移送資料再決定二膽上兵失聯案 國安局：注意中共操作認知作戰二膽上兵失聯事件 邱國正：國軍幹部沉穩未受影響
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族