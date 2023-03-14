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二膽上兵赴中疑點 邱國正：查證前不妄自揣測

2023/3/14 15:45
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（中央社記者郭建伸台北14日電）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵9日失聯後確認人在中國大陸，媒體報導他曾打電話向中國海警求援。國防部長邱國正今天表示，媒體耳聞的他也有耳聞，但尚未查證，不會妄自揣測。

中時新聞網今天報導，陳姓上兵9日離營，下水不久後體力不支，他利用自行攜帶的電話打給中國海警求援，未來將列為調查重點。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱國正下午進入議場前接受媒體訪問，有關國防部是否掌握陳姓上兵打電話給中國海警求援一事，邱國正表示，他了解一些狀況但還沒查證，尤其沒透過檢調單位，或將來與陳姓上兵對話的人員來講這些，恐會誤導。

邱國正說，大家聽到訊息後各自有不同的想像，不能片面說一定如何；他很擔憂是否部隊管教出了問題，讓陳姓上兵產生不好反應，但目前查證並沒有。

邱國正指出，媒體耳聞的事情，他也有耳聞，但他不能做任何評斷，期望檢調單位，或將來與陳姓上兵對話的人員，透過他們來講會更客觀，他不會妄自揣測。（編輯：郭無患）1120314

#邱國正
#國防部長
#中國海警
邱國正
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