金門上兵離營赴中 民眾黨團要求國防部上緊發條

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（中央社記者郭建伸台北13日電）金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會確認他人在中國。台灣民眾黨團今天指出，國防部近來傳出不少爭議事件，凸顯內控管理機制失靈，要求國防部長邱國正必須上緊發條，強化國軍內部管理，避免軍紀潰散。

民眾黨團總召邱臣遠、立委陳琬惠今天舉行記者會，要求國防部整肅軍紀並強化國軍內部管理。

邱臣遠指出，國防部先後傳出全民防衛動員準備法爭議、海軍手槍及陸戰隊步槍遺失、馬祖士兵在沙灘留言缺肉，還有金門上兵失聯案，顯示前線離島士官兵的心輔措施不足、溝通管道等內控機制失靈，認為國防部螺絲掉滿地。

邱臣遠指出，根據審計部及監察院調查，民國97年到106年5月國軍涉及逃亡共367件，平均每年約38件，恐影響軍紀及民眾對國軍的支持度，要求國防部說明民國106年5月之後逃亡有無趨緩，以及防制作為與改善方案。

邱臣遠表示，媒體報導失蹤的上兵過去已觀察到諸多跡象，但國軍沒有任何輔導作為，要求國防部應釐清到底是投共還是逃兵。

邱臣遠表示，國防部應重視基層部隊管理問題，提高軍紀、士氣與榮譽感，總統蔡英文必須審慎面對問題，嚴肅進行國防改革。（編輯：蘇龍麒）1120313