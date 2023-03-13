金門兵離營赴中 恐面對短期缺職或長期逃亡罪刑責

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會今天確認他人在中國。依規定，若陳兵滿6日未歸營，將涉「短期缺職罪」遭移送偵辦、發布通緝，並面對3年以下有期徒刑。

陳兵若證實是刻意逃兵，將觸「長期逃亡罪」，依照陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。

陸委會主委邱太三今天在立院表示，確認陳姓上兵人在中國，已接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中，逃兵指控將由國防部依機制認定。國防部目前尚未正式證實陳姓上兵離營動機是否為逃兵。

對於可能的法定處理程序，軍方人士說明，依103年發布的「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程」規定，各單位發生現役軍人逾假未歸及死亡相驗案件，應連繫轄區憲兵隊，由轄區憲兵轉報司法檢察官，通知單位法制官協助處理。

依據該法規，發現軍人未歸營，首先要發布「離營通報」，積極聯繫並以存證信函通知家屬勸導協尋，在滿24小時後，即以離營通報函請住居所憲兵隊協尋，如得知行蹤，應派員勸返，或通知憲兵隊派員到場協處，切勿強制帶返，避免觸犯刑法強制罪。

該法規規定，若無故離營或不就職役超過6天，將觸犯「短期缺職罪」，應移送憲兵隊偵辦，並可依陸海空軍刑法第40條第1項，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣 30萬元以下罰金。

依照陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，則可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。（編輯：郭無患）1120313