逃兵搭小黃出門 栽在駕駛違規左轉遭盤查落網

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高雄黎姓男子110年替代役當到一半時逃兵遭雄檢通緝，他日前凌晨搭計程車出門時因駕駛違規左轉被巡邏員警攔查，他擔憂遭發現身分拔腿狂奔但仍跑不過警察，隨後遭警方逮捕移送雄檢歸案。（高市仁武警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄黎姓男子去年替代役當到一半時逃兵遭雄檢通緝，他日前凌晨搭計程車出門時因駕駛違規左轉被巡邏員警攔查，他擔憂遭發現身分拔腿狂奔但仍跑不過警察，全案移送雄檢歸案。

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高雄市政府警察局仁武分局今天發布新聞稿指出，26歲黎男去年因服替代役時中途逃兵，遭高雄地檢署依妨害兵役治罪條例、替代役實施條例發布通緝。但他上月29日凌晨1時多搭計程車出門時，卻因35歲蔡姓駕駛違規左轉，遭巡邏員警攔下盤查。

巡邏員警要求車上駕駛乘客出示證件盤查時，眼尖發現黎男神色有異，他以沒帶身分證件為由改報身分證字號，再趁隙開門拔腿落跑，但仍跑不贏員警乖乖就範。全案依法移送高雄地檢署歸案。（編輯：黃世雅）1110401