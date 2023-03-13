陸委會：10日晚間確認金門失聯上兵在中國大陸

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（中央社記者李雅雯台北13日電）陸委會主委邱太三今在立法院內政委員會答詢時表示，在3月10日晚確認失聯金門陳姓上兵在中國大陸，兩岸情勢複雜、曖昧，仍有既有通報溝通處理機制在運作。

立法院內政委員會13日由陸委會執行業務報告，多名立委關注金門陳姓上兵現有狀況和相關單位處理狀況。邱太三會前已先受訪證實，金門陳姓上兵人在中國大陸。

邱太三回應立委質詢指出，金門陳姓上兵失聯隔天傍晚有獲得情況告知，得知其人在中國大陸廈門。國防部第一時間尋人外，也做了器材設備等清點，海巡署也做了相關處理。

立委質疑兩岸溝通管道不順暢，恐將使類似陳姓上兵等事件未能獲得有效率處理。

邱太三指出，兩岸情勢有點複雜、曖昧，不過若是真的沒有訊息通報或處理機制，根本就是不用往來了；縱使有競爭對抗，兩岸在經貿往來、金融活動或是打擊犯罪等相關工作上，仍有一定的處理機制。

邱太三重申，陳姓上兵是怎麼樣的情況構成人在中國大陸的現狀，動機究竟是甚麼，這些必須要有定性上的認定，陸方有其調查機制去做處理；國防部、海巡署等相關單位也在持續了解中。

金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵9日清晨點名未到，被通報失聯。（編輯：張淑伶）1120313