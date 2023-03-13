金門失聯上兵 陸委會：確認人在中國大陸[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陸委會主委邱太三（前左）13日上午赴立法院內政委員會列席報告業務概況，會前受訪時表示，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）陸委會主委邱太三今天表示，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，已經接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中。

立法院內政委員會13日上午由陸委會和多個單位進行恢復小三通業務報告，邱太三會前受訪作出上述表示。

「上兵在大陸我想是確認了」，邱太三說，對岸透過管道機制告知，陳姓上兵人在大陸，對岸當局正在進行相關程序；如同大陸人士偷渡台灣，台灣方面也會有相關程序需要進行。兩岸過去就有基本聯繫機制，包括緊急事故處理、共同打擊犯罪等。

他說，國防部、海巡署等單位都在積極了解相關進度和狀況，陸委會、海基會也會透過原有協商機制持續了解；只要有任何國人在大陸情況不明，都會透過相關機制向對方做確認，以便後續協處。

關於所謂逃兵等指控，邱太三強調，這些認定是由國防部依其機制去認定。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯。（民眾提供）

國民黨立委陳玉珍會前受訪指出，陳姓上兵失聯動機目前仍不明朗，他沒有巨額負債、沒有感情糾紛，228連假期間返台休假也生活正常，目前知道他人在大陸，相關單位都在處理中。

另外，多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國大陸參加黃埔建校99週年活動。邱太三回應，國防部已經再三呼籲「不要落入中共統戰」，希望他們赴陸不要做出讓國人傷心或是憤怒的事情。

邱太三強調，黃埔軍校受訓中心是在高雄鳳山陸軍官校，不是中國大陸，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間，中共對台認知作戰，國人都看在眼裡。（編輯：張淑伶）1120313

影片來源：中央社