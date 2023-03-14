二膽上兵失聯事件 邱國正：國軍幹部沉穩未受影響

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（中央社記者林敬殷台北14日電）金門二膽上兵失聯，陸委會證實人在中國。立委今天質詢此事有統戰陰謀，關切是否影響士氣，國防部長邱國正表示，國防部長多少當然要負責，也有責任要提升士氣，但到目前為止，各級幹部都還蠻沉穩的，不受影響。

陳建仁下午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。對於有媒體報導指稱，失聯金門二膽上兵是因為游泳體力不支，才電話聯繫中國的海警，民進黨立委許智傑質詢邱國正，消息是否正確，政府有沒有掌握。

邱國正表示，現在訊息很多，立委提及的報導，「也是我所聽到」，目前沒有得到正式的報告，不是保守不敢講。

邱國正說，所有的訊息都要了解，但不便對外貿然、單方面說明，因為茲事體大，都要一一核對，如果這個報導和政府最後查出來的不一樣，到時候增加麻煩。

對於邱國正的答詢，許智傑說，他懷疑是中共統戰陰謀，希望國防部特別注意。他進一步質詢邱國正，這件事是否會影響國軍士氣。

邱國正，國防部長多少當然要負責，也有這個責任要提升士氣。到目前為止，各級幹部都還蠻沉穩的，不受影響。

陳建仁說，有很多的訊息，是否正確都需要進一步查證，現在訊息蠻混亂。（編輯：蘇龍麒）1120314