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金門二膽上兵離營是否屬投共 邱國正：由檢調認定

2023/3/21 11:52（3/21 12:16 更新）
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圖為金防部二膽島。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北21日電）金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯，金檢發布通緝並提出遣返請求，外界好奇國防部是否認定投共。國防部長邱國正今天受訪表示，通緝或其他名稱，由檢調單位認定，國軍不會參與或提供意見，但會就具體事實陳述。

金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯，金門地檢署17日以陸海空軍刑法發布通緝，並將透過法務部向中國提出遣返請求。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正在步入議場前受訪談及金門上兵離營一事。

邱國正表示，外界對當事人猜疑很多，但到底是什麼問題造成離營失聯，一定要由當事人說明；國防部多方了解包含內部管理、外面生活、感情、家庭問題，或是部隊不愉快等，大概都有答案。

邱國正表示，不對外講，是怕說法變成片面之詞，反而像是國軍推責；國軍沒有推責，不管用什麼方法，等當事人來講，並且核對雙方看法。

媒體詢問是否認定離營士兵屬於投共，邱國正表示，通緝與否由檢調鑑定，離營是事實，但也經過一番查證，憲兵隊都有帶檢調調查；至於通緝或其他名稱，由檢調單位認定，國軍不會參與或提供意見，但會就具體事實陳述。

陳嘉壎的家屬擬赴中國探視，媒體詢問國防部是否提供協助。邱國正指出，國防部會幫忙了解辦理手續，但國防部不可能陪同，也沒有託話帶問題，家長若見面會想了解離營原因，國防部不會下指導棋，或是有特別安排。（編輯：蘇龍麒）1120321

#金門
#二膽
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