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王婉諭：考慮爭取時力提名 出戰北市大安區立委

2023/3/22 20:59
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（中央社記者王揚宇台北22日電）時代力量黨主席、立委王婉諭今天受訪表示，台北市大安區是她非常熟悉的生活圈，但在前立委林奕華出任台北市副市長後，竟成全台唯一無立委的地方，她會慎重考慮爭取黨內提名，代表時力出戰大安區立委選戰。

時代力量發布新聞稿指出，王婉諭今天接受媒體訪問時談及自身參與2024選戰的規劃與思考，認為政治需要從抽象走到具體，而不分區立委是全台灣的議題都需要關心，區域立委則可讓議題更加聚焦。她也提到，所有的政治都是地方政治，在一個地方穩定下來耕耘，才能獲取更穩固的民意的基礎。

王婉諭說，在考量要投入哪一個選區時，最重要的還是這個選區有沒有合適的立委、各政黨有沒有提出有競爭力的菜色，來讓選民買單，所以國民黨與民進黨的艱困選區、充斥現任議員「落跑」投入立委選舉的區域，都會優先納入思考。

談及自己與大安區的緣分，王婉諭指出，台北市大安區是自己非常熟悉的生活圈，從求學到現在有很多時間都在這個地方生活，毫無疑問是全國文教的首善之區，區內有9所大學與大學分部、10間高中職。

王婉諭表示，但在林奕華出任台北市副市長後，竟淪為全台唯一沒有立委的地方，也被綠營納入艱困選區，所以她會慎重考慮爭取黨內提名，代表時力出戰大安區的立委選戰。

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王婉諭認為，大安區對綠營來說是艱困選區，一直找不到人蹲點經營，對於藍營來說，則是相對容易取勝的區域，導致眾人競相爭取提名，最後的結果就是藍、綠2黨參選人恐怕都難以滿足選民的需求，自己身為兒少、教育的專業立委，相信能夠帶給選民耳目一新的選擇。

另外，王婉諭表示，她會繼續與黨內討論，尋黨內機制爭取提名，希望讓教育、兒少專業的立委，能繼續在立法院為民眾發聲。（編輯：楊凱翔）1120322

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