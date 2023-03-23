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施振榮對台灣民主政治發展有信心 盼成世界典範

2023/3/23 11:16
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（中央社記者吳家豪台北23日電）宏碁集團創辦人施振榮22日出席美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲演講後表示，民主政治下為爭取選票會產生盲點，他仍對台灣民主政治未來發展深具信心，雖有亂象，但在過程中累積民主經驗，期待日後變成世界的典範。

亞太堅韌研究基金會與台灣大學法律學院邀請卜睿哲（Richard Bush）來台，以「構築堅韌之島-困境中選擇台灣未來」為題演講。施振榮今天透過新聞稿表示，與會者都十分關心台灣民主政治正面對許多挑戰，雖然在選舉過程有時會出現亂象，但他對台灣民主政治的未來發展有信心。

他指出，台灣的教育平均水準高，加上多年來民主發展的經驗，在不斷舉辦選舉及多次政黨輪替下，百姓相對理性。雖然選舉有時會出現亂象，但這是因為選舉制度本身產生的現象，避免不了。他也期待台灣的民主經驗未來會變成世界的典範，對世界做出貢獻。

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對於演講現場問到「是誰在製造台灣社會的分裂」，施振榮說，與會者有共識，不是特定政黨或哪個國家在分裂台灣，而是台灣本來就是分裂的，例如省籍上的分裂、意識型態的分裂、貧富的分裂等，政黨沒有製造社會分裂，而是在反映這種社會分裂。。

卜睿哲呼籲，台灣各政黨的領導人，應該要坐下來談，充分溝通並對台灣未來的發展願景取得共識。對此施振榮也表示認同，他建議領導人透過5C決策原則，也就是「溝通、溝通、再溝通、共識、承諾」，透過不斷溝通形成共識後，做出承諾並朝願景一同為台灣努力。（編輯：趙蔚蘭）1120323

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