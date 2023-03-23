民眾黨團：陳建仁內閣蜜月期結束 應檢討失職首長

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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右2）、副總召賴香伶（左2）、幹事長張其祿（左）、立委陳琬惠（右）23日在立法院舉行記者會，指行政院長陳建仁蜜月期已結束，上任未滿2個月，民生經濟問題不斷，國防外交遭遇挑戰，呼籲內閣應上緊發條，檢討失職部會首長，負起政治責任，務實解決民生問題。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台灣民眾黨團今天指出，行政院長陳建仁上任未滿2個月，民生經濟問題不斷，國防外交遭遇挑戰，並指出，新內閣蜜月期已結束，應上緊發條，檢討失職部會首長，負起政治責任，務實解決民生問題。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委陳琬惠今天舉行「蜜月期已結束，陳內閣上緊發條」記者會。

邱臣遠指出，陳建仁上任行政院院長至今不到2個月，就有遭控接受性招待風波下台的前行政院發言人陳宗彥、蹺班泡湯的前運安會主委楊宏智、處理缺蛋不力的農委會主委陳吉仲、國軍管理失靈的國防部長邱國正、斷交危機頻傳的外交部長吳釗燮。

邱臣遠指出，陳建仁號稱溫暖堅韌，但閣員不適任，呼籲內閣團隊上緊發條，官員該下台就下台，該懲處就懲處，國政不能持續敗壞下去。

張其祿直言，陳建仁內閣團隊上任至今，不僅缺蛋愈演愈烈、電力供給持續不穩，南部缺水問題更擴大；政府編列疫後特別預算，美其名是「經濟果實，全民共享」，但現實是電價調高、物價飆漲，全民共享經濟成果早已被通膨吃掉。

民眾黨團指出，陳內閣蜜月期已經結束，台灣的內政和外交都沒有再出包的本錢，政府不該只是想著大撒幣解決問題，應撤換不適任官員，才能根本改善問題。（編輯：郭無患）1120323