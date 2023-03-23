趙少康否認爭取不分區 籲黨中央現在就徵召侯友宜

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨確定總統提名採取徵召方式，中廣董事長趙少康今天說，國民黨若想徵召新北市長侯友宜，現在就徵召，拖到6月幹什麼；他也表示，自己沒有向黨中央爭取不分區立委，並對黨主席朱立倫在回應此事的說法感到不滿。

國民黨確定總統提名將採徵召方式，外界解讀，這可讓擔心遭到「落跑」質疑，不願鬆口表態的新北市長侯友宜解套，但相關遊戲規則、時程皆未定，現在也傳出，可能到6月才完成徵召程序。

趙少康今天下午在接受訪問時表示，國民黨若想徵召侯友宜，現在就徵召，拖到6月幹什麼，本來早就應該徵召，在去年九合一大選，侯友宜打敗對手聲勢正高時，就可以趁勢宣布徵召。

趙少康指出，結果拖拖拉拉，現在讓侯友宜、鴻海創辦人郭台銘民調越來越低，現在有些民調顯示，侯友宜已輸給副總統賴清德，但這時若趕快宣布徵召，也許還可以把勢造起來，結果要到6月才徵召，他真的不懂。

趙少康說，如果到了5、6月，侯友宜民調萬一輸給賴副總統，其他黨內想參選人的會服氣嗎；如果黨中央非要到6月才要徵召，他建議在4、5月時舉辦國是大辯論，讓有意參選者來辯論兩岸、對美、國防等政策，讓社會知道參選人的主張，同時這也是造勢。

趙少康也說，朱立倫需要檢討，為何一個政策會讓外界有那麼多揣測，為什麼不能清楚說明。他強調，將政策說清楚，避免揣測，這可能是國民黨中央要注意的事。

至於有媒體報導，趙少康有意爭取不分區立委，並爭取立法院長，趙少康則說，這是子虛烏有，絕無此事，他也對朱立倫回應此事不滿意，他從沒跟朱立倫說過要爭取不分區，這是莫名其妙的事，黨中央是誰放話，朱立倫應把人抓出來，朱立倫旁邊有不少小人、壞人，當家不鬧事，國民黨現在事情還不夠多嗎。

趙少康表示，這是沒有的事，照理說當朱立倫被問到時，應該直接說沒有，結果卻回答說會去徵詢，這是答非所問，朱立倫這到底是什麼意思，放任身邊的人放話，當被媒體詢問時，卻又不斬釘截鐵，講清楚是誰，你到底要幹什麼，黨主席是這樣做的嗎。

趙少康說，朱立倫遇到這種事，應當機立斷，事實就是事實，不能模稜兩可、裝神弄鬼，難怪大家常懷疑朱立倫到底想不想選總統。朱立倫應去查旁邊誰在亂放話，每天喊團結喊假的，整天放任旁邊人亂講話，這是什麼意思。（編輯：林興盟）1120323