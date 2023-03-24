疫後特別預算拚三讀 藍綠甲動表決33保留案

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（中央社記者范正祥台北24日電）立法院會今天討論攸關全民發現金新台幣6000元的疫後特別預算案，包括民進黨團和國民黨團都甲級動員備戰，表決處理在聯席會審查及黨團協商過程未獲共識的33案保留提案，拚完成三讀程序。

全球過去3年歷經百年大疫，為了讓政府能在疫後的關鍵階段，加速社會、經濟復甦，擴大照顧弱勢，行政院會2月23日通過規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，函請立法院審議。

立法院長游錫堃昨天主持黨團協商疫後特別預算案相關事宜，併同日前聯席會審查及各黨團新增提案合計148案，朝野黨團大方向都支持疫後特別預算，獲致共識擬合計減列1億2000萬元，但也還有33案保留提案，留待今天院會表決處理。

保留提案主要反映在野黨團對於疫後特別預算案的主張和期待，包括國民黨立委賴士葆、羅明才、林為洲在內等人提案仍堅持主張普發現金每人1萬元，以及時代力量黨團所提凍結「挹注勞工保險基金」預算1億元、要求勞動部研議「勞工保險條例」修法等提案，由於朝野協商沒有共識，保留提案訴諸今天院會表決。

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時代力量立法院黨團總召邱顯智等人今天一早在議場前召開記者會，重申黨團立場，呼籲穩健改革勞健保基金、刪除濫編的預備金及逐年檢討預算成效。

立法院會今天10時28分開始討論疫後特別預算案，根據朝野協商共識，此案於院會進行處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由時代力量黨團推派2人、民眾黨團推派2人、國民黨團推派3人、民進黨團推派3人發言，發言完畢後，各案均不再發言，即按保留案號依序表決。（編輯：翟思嘉）1120324