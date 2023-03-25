深化合作 美亞利桑那州啟用駐台北經貿商務辦公室

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美國亞利桑那州長霍布斯20日宣布在台北新設貿易投資辦公室落成啟用，促進經濟合作與增加外資直接投資機會。（中央社檔案照片）

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（中央社鳳凰城25日綜合外電報導）美國亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs）20日宣布在台灣台北新設貿易投資辦公室落成啟用，隸屬亞利桑那州商務廳（ACA），作為促進經濟合作與增加外資直接投資機會的平台。

根據亞利桑那州商務廳官網，霍布斯表示，「我們很興奮能透過新落成的辦公室，與亞利桑那州最強大的國際夥伴之一進一步擴大連結」。

她說，「亞利桑那州與台灣的夥伴關係可以追溯到幾十年前，並透過台積電在鳳凰城興建先進製程晶圓廠，持續發揮國際影響力。我們期待能讓這份重要關係更加強化，並在科技、製造、研究與發展等方面深化尖端合作」。

台積電去年12月宣布亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程技術，目前興建中的第一期工程預計2024年生產4奈米製程技術，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電表示，除了1萬多名協助興建廠房的營建人員，亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受僱於台積電的工作。

自從台積電在2020年宣布將於亞利桑那州設廠以來，已有超過20家半導體企業與供應商宣布將在亞利桑那州發展新計畫或擴大現行營運規模，當中超過6家公司來自台灣。

亞利桑那州商務廳廳長華姍（Sandra Watson）表示，「亞利桑那州在台灣新設貿易辦公室是基於雙方多年來的密切合作，預計將為深化經濟夥伴關係增添更多機會」。

她說，「我們很興奮能在台灣開啟辦公室，並進一步強化亞利桑那州與台灣關係。我要感謝州議會致力提升亞利桑那州的全球競爭力」。

亞利桑那州與台灣的貿易額近年來迅速攀升，自2017年以來已成長近220%，並在2021年突破32.7億美元（約新台幣991億元）。亞利桑那州最大宗的輸出商品是半導體與其他電子元件，接著是航太產品。

亞利桑那州商務廳選擇在美國與亞洲地區有豐富經驗的賴立倫（Leland Lai）領導台灣辦公室。台灣出生的賴立倫曾擔任全球通訊聯盟GSMA亞太主管。

台灣經濟部國際貿易局與亞利桑那州在2021年簽署合作暸解備忘錄（MOU），預期台美將聚焦在半導體與資通訊等領域合作，持續深化雙邊經貿合作。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120325