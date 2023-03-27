綠：九二共識30年都說不清楚 國民黨別愚弄人民

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨發言人張志豪今天說，「九二共識」說了30年還說不清楚，請國民黨不要再愚弄台灣人民，玩文字遊戲。如果國民黨認為「九二共識就是中華民國」，呼籲前總統馬英九訪問中國時，應該對中國國家領導人習近平闡述。

外傳國民黨近月密集討論兩岸政策論述，已有初步共識，國民黨將訴求「九二共識就是中華民國」。對此，國民黨主席朱立倫今天受訪表示，沒有這樣的討論，沒有這樣的會議，更沒有這樣的論述。

張志豪透過新聞稿表示，朱立倫稍早受訪否認「沒有這樣的討論跟論述」，那請問朱立倫現在國民黨的主張和論述為何，看來國民黨的論述很簡單，就是面對中共打壓台灣外交導致台宏斷交時刻，縱容馬英九違背民意訪中遭中國洗臉。

他說，台灣前總統去中國竟接受國台辦要求只能稱「先生」，還自以為開心，可見國民黨面對中國的立場，老是前後矛盾，自欺欺人，人民早就看破手腳，令人遺憾。

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張志豪表示，「九二共識」說了30年還說不清楚，「版本不統一的共識還叫共識嗎？」請國民黨不要再愚弄台灣人民，玩文字遊戲。如果說國民黨認為「九二共識就是中華民國」，呼籲馬英九訪問中國時，應該對中國國家領導人習近平闡述。

張志豪指出，「九二共識」的定義不僅國民黨與中共明顯不同，就連國民黨內部也有不同說法；說了30年也說不清楚，根本是在自欺欺人，是欺騙台灣人民的政治詐術，也低估台灣人民的邏輯思考能力。（編輯：郭無患）1120327