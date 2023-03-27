教召疑美軍人員現身 軍方低調不表示意見

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陸軍八軍團117旅27日在高雄岡山進行「新制14天教育召集訓練」，現場被目擊疑有美國軍方人員在進行軍事交流，但軍方不願證實。（莊全成提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）陸軍八軍團117旅今天在高雄岡山進行「新制14天教育召集訓練」，模擬作戰實況，現場被目擊疑有美國軍方人員在進行軍事交流，但軍方不願證實，僅強調「不表示意見」。

八軍團117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10天，上午在岡山區道路進行5公里行軍，並模擬作戰實況，執行「敵機臨空」、「砲擊」、「遭毒氣攻擊」等各種狀況處置。

有媒體報導「行軍隊伍中疑出現2名美國軍方人員，跟在行軍隊伍旁，並不時用手機在旁拍攝記錄」。對於2人實際身分，八軍團面對媒體詢問時不願證實，僅強調「不表示意見」，感謝外界關心。

今天教召被目擊有疑美軍人員現身，被認為是台美軍事交流。美國國防部長奧斯汀23日出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時提及，美國國防部已組成「老虎小組」（tiger team）專責討論海外軍售議題，定期討論以確保提供適合台灣所需的軍事能力。

對於議員質詢美國如何協助台灣為突發事件做好準備時，奧斯汀表示，美國國民兵（National Guard）一直與台灣夥伴合作，並提高某些領域熟練度。（編輯：孫承武）1120327