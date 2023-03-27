郭台銘訪美別苗頭？ 柯文哲：不會啦

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（中央社記者郭建伸新北27日電）有志於2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘在台灣民眾黨主席柯文哲之前，今天啟程訪美，對於是否在別苗頭，柯文哲表示「不會啦」，鴻海本來就是國際企業，郭台銘拜訪美國智庫、生技產業和學術單位，這很正常。

台灣民眾黨今天在薆悅酒店野柳渡假館舉辦黨內公職人員共識營，柯文哲在會前受訪，談及台宏斷交及出訪等議題。

柯文哲說，台美關係沒有保證能維繫邦交國，每個國家都會尋找自身最大利益，但他也不贊成金援外交競賽，做任何事情都需符合成本效益。

媒體詢問，中國打壓台灣外交空間是否影響訪中意願。柯文哲說，他目前沒有出訪中國計畫，但台灣海峽距離固定，兩岸人心的距離會變化，北京政府必須思考如何處理台灣人民看法。

由於鴻海集團創辦人郭台銘今天啟程訪美，媒體詢問柯文哲是否覺得郭台銘在互別苗頭。

柯文哲表示「不會啦」，並指鴻海本來就是國際企業，在世界各國有活動，郭台銘拜訪美國智庫、生技產業和學術單位，「這很正常」。

宏都拉斯昨天宣布與台灣斷交，媒體就前總統馬英九今天啟程赴中國訪問，詢問是否適當。柯文哲說，身為一個政黨領袖，馬英九訪中與總統蔡英文出訪友邦，時程竟然幾乎吻合，這不會是巧合；但這到底是否有內部共識，或許是兩方講好唱雙簧，但若是各幹各的，恐是台灣政治危機。

由於柯文哲將於4月8日訪美，媒體詢問在馬英九、蔡總統、郭台銘出訪之後訪美，是否擔心淡化效益。柯文哲表示不擔心，因為其他3人都是4月7日回台，他4月8日出國將包辦所有新聞。

此外，外交部次長俞大㵢近日接受阿根廷媒體專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往。此舉是否意味雙重承認，外交部長吳釗燮昨天回應，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況。

對此，柯文哲認為可能是吳釗燮講錯話，呼籲外交部應主動釐清何謂雙重承認。（編輯：林興盟）1120327