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侯友宜談九二共識：最重要讓台海穩定、區域和平

2023/3/28 13:07
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜今天被媒體詢及九二共識議題時說：「中華民國是我的國家，台灣也是我的家。」最重要讓台海穩定、區域和平，要記得「我們叫中華民國，台灣是咱的家」。

外傳中國國民黨可能4月徵召侯友宜選總統，是否已約見面？侯友宜上午在新北市政府接受媒體聯訪表示，為國為民全力以赴是一生不變職志，跟他溝通可用任何方式，包括電話、見面，而他與國民黨主席朱立倫是曾共事的多年老友，彼此溝通無礙。

媒體追問鴻海集團創辦人郭台銘訪美議題，侯友宜說，郭台銘事業版圖在美國或很多國家，理所當然也應常造訪這些國家，尤其現階段每人都是外交官，能多走出去跟各國良善互動很好，讓對方了解台灣、中華民國，讓中華民國被世界看見。

外傳朱立倫6月訪美，侯友宜表示，朱立倫長年常到各國溝通，讓大家了解中華民國願與各國做朋友，也不只一次訪美，很希望藉國與國交往過程了解彼此要合作態度，祝福朱立倫美國行順利平安。（編輯：李明宗）1120328

#侯友宜
#朱立倫
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