監院：立委擬參選人專戶經許可 31日起可收政治獻金

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院今天說，3月31日起立委擬參選人、5月20日起總統擬參選人，經監察院許可政治獻金專戶設立申請後，可收受政治獻金，收受期間為許可日起到選舉投票前一日（民國113年1月12日）止。

監察院透過新聞稿指出，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉民國113年1月13日投票。區域及原住民立法委員擬參選人從民國112年3月31日起，總統、副總統擬參選人從112年5月20日起，經監察院許可政治獻金專戶設立申請後，可收受政治獻金。

監察院表示，為服務擬參選人申請設立政治獻金專戶，已於「監察院陽光法令主題網」公告「113年立法委員選舉擬參選人申請開立政治獻金專戶許可注意事項」、「政治獻金專戶許可設立申請表」及其填寫範例，供有收取政治獻金意願的立法委員選舉擬參選人申請專戶使用。

監察院說，為便利申請管道，監察院政治獻金網路申報系統今天起開放線上申請專戶許可事宜，有意願參選明年立法委員選舉者，得先至金融機構開立政治獻金專戶後，檢附相關證明文件以自然人憑證作線上申請，可加速許可期程。

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監察院表示，線上申請程序及注意事項，已錄製政治獻金網路申報系統專戶申請操作影片，及「秒懂捐贈政治獻金18式」等相關宣導影片，已上傳陽光法令主題網及Youtube，歡迎擬參選人及民眾觀看。

監察院說，依政治獻金法規定，擬參選人設立政治獻金專戶須經監察院許可後，才得收受政治獻金，如未經監察院許可所開立的專戶就收受政治獻金，依法可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。（編輯：謝佳珍）1120328