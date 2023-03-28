聲援藏人 游錫堃：與民主自由國家共同捍衛人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長游錫堃今天接見藏人行政中央外交與新聞部部長諾增卓瑪一行時表示，台灣與藏人都是在惡鄰強權的霸凌下，努力爭取及維護民主、自由，台灣與藏人行政中央都面臨前所未有的嚴峻挑戰。

他說，台灣會與所有民主國家站在一起捍衛人權，共同為全球和平穩定發展而努力。

游錫堃在立法院接見諾增卓瑪一行，包括無黨籍立委林昶佐、時代力量立委陳椒華，以及民進黨立委洪申翰、王定宇等人在場。

游錫堃致詞時說，當前國際民主版圖不斷萎縮，西藏、香港、新疆、緬甸、阿富汗的自由民主，面臨巨大挑戰，全球約有半數人口，生活在極權專制下，他感到非常憂心。

對於諾增卓瑪一行的到訪，游錫堃說，台灣與藏人都是在惡鄰強權的霸凌下，努力爭取及維護民主、自由，因為有著相似的經歷，所以相見有如老朋友一樣親切。

游錫堃表示，台灣經歷過數百年的被殖民統治，在追求民主自由的道路上，走得異常的艱辛，所以非常關心國際民主人權的發展，對於全世界各地發生的人權議題，立法院也經常付諸行動，表達關切的態度。

他說，在台灣人共同努力下，落實了國會定期改選、總統直選、政權和平轉移、三度政黨輪替等民主進程。

游錫堃指出，台灣示範著民主制度在華文圈確實可行，證明了起源於西方的民主制度，也能在華文圈開花結果。

游錫堃表示，自由、民主與人權是人類的普世價值，雖然台灣與藏人行政中央一樣面臨前所未有的嚴峻挑戰，但一定會堅定地與所有民主自由國家站在一起，共同維護民主、捍衛人權。（編輯：蘇龍麒）1120328