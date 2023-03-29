郭台銘訪華府 籲台灣不能依賴中國應與美日整合

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）鴻海創辦人郭台銘訪美行抵達首站華府，他今晚出席活動時指台灣經濟不能依賴中國，須分散東南亞，並與美國和日本整合。外界關心他是否參加2024年總統大選，他則給出「人之道，為而不爭」的曖昧回應。

郭台銘27日晚間出發前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，計劃走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。

郭台銘今天上午抵達首站華府，預計停留2天。下午分別拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）及馬里蘭大學工學院，晚間出席華府地區「玉山科技協會」舉行的爐邊談話，與會者約50人。

台灣總統大選選戰即將開打，郭台銘選在此時訪美，被外界認為他有意重回國民黨爭取總統提名。但郭台銘開場就開宗明義表示，台灣各行各業有太多的政治、太少的經濟，所以他此行不談政治而是談經濟。

郭台銘指出，台灣將來整體經濟與科技發展的走向，對未來有極大的影響。台灣必須快速走向國際化及全球化，與日本、美國科技整合，例如舊金山灣、紐約灣，整合消化後再將技術轉到東南亞。

郭台銘表示，台灣的規模經濟不能全部依賴中國，一定要分散至東南亞、歐洲，未來4年甚至8年台灣如何重新定位（reposition）非常重要。他說，若台灣走對的路，走和平、科技、全球之路，台灣的繁榮指日可待，但先決條件是和平。

談到俄烏戰爭的影響，郭台銘指出，最近許多人談到台灣就想到「台灣可能成為下一個烏克蘭」，這對台灣是不好的，他提到有客戶向他要求生產製造須「台灣+1」，分散風險。他認為，台灣應在世界和平做出貢獻，在科技、經濟與和平上扮演角色。

至於他心目中好的台灣領導人是什麼模樣，郭台銘表示，拳頭不能征服一世，只能征服一次，台灣不是用打破頭來決定輸贏，而是用選票，這是民主政治的可貴，台灣老百姓應該自己做出抉擇。

郭台銘也引述老子的「道德經」，指天之道，不爭而善勝，人之道，為而不爭。他說，就做該做的事情，若心中有人民，人民一定會做出正確的選擇。

反之，他表示：「你心中沒有人民，為了自己一黨之私、一黨之利、兩黨惡鬥，最後的結果老百姓會做出其判斷。」

近期台灣出現疑美論，至於他是支持疑美論還是親美論，郭台銘強調，什麼論都不重要，重要的是他相信科技可以改變人類生活，而和平發展是人類的生存之道。（編輯：張芷瑄）1120329