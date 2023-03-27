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2024大選暖身？國民黨人士：郭台銘訪美意在凸顯分量

2023/3/27 19:45（3/27 21:34 更新）
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鴻海創辦人郭台銘（前）27日赴美展開為期12天的科技經濟開拓之旅，引發關注。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘（前）27日赴美展開為期12天的科技經濟開拓之旅，引發關注。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北27日電）鴻海創辦人郭台銘今天赴美展開「科技經濟開拓之旅」，引發關注。藍營人士分析，郭台銘此次訪美行程走非傳統路線，展現其國際視野與國際政經圈的分量，可能意在與新北市長侯友宜做出區隔，塑造其有能力為台灣解決問題。

鴻海創辦人郭台銘將於今天晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，此行將走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。郭台銘辦公室表示，郭台銘希望透過訪美，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

國民黨確定總統提名採取徵召方式，被外界解讀是要幫新北市長侯友宜解套，但侯友宜至今對於參選與否仍未鬆口。郭台銘先前也已表態有意重回國民黨爭取總統提名，也讓郭台銘的訪美之旅格外引人注目，各界關注郭台銘此行是否是為爭取國民黨的總統提名。

藍營人士分析，由於總統蔡英文近日將啟程訪美，而台灣民眾黨主席柯文哲也規劃在4月以總統參選人身分訪美，郭台銘選在此時訪美，除展現其個人在國際事務的格局外，也顯示出其在國際政經圈的分量，與侯友宜的縣市首長形象做出區隔。

藍營人士指出，郭台銘此次訪美行程刻意走非傳統台灣政治人物訪美的路線。華府作為美國的政治中心，常是一般台灣政治人物訪美行程中的重中之重，但根據郭台銘公布的行程來看，郭台銘僅在華府停留2天，隨即轉往美國生技重鎮波士頓，以及鄰近矽谷的舊金山及洛杉磯，意在展現國際企業的經驗豐富，也熟稔國際政經情勢。

對於郭台銘訪美，國民黨主席朱立倫今天受訪表示，相信所有藍營人士的出訪，只要對國家有益，對國民黨、藍營有益都歡迎。他指出，所有藍營朋友能夠爭取的，會盡最大努力爭取支持，郭台銘是藍軍非常重要的一分子，國民黨一定全力讓所有好朋友團結在一起。

國民黨立委陳玉珍指出，郭台銘本身就是國際級的企業家，相當具有國際觀，藉訪美可展現卓越的國際事務處理能力，對於台灣未來面對國際經貿相關議題，相信也會也有很大的幫助，也代表郭台銘並未忘情2024總統大選。（編輯：林興盟）1120327

#郭台銘
#侯友宜
#國民黨
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