國民黨總統提名採徵召 黨內人士：可幫侯友宜郭台銘解套

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國民黨主席朱立倫22日宣布將採徵召方式決定總統人選，此舉被視為可為郭台銘（左），以及侯友宜（右）解套。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨主席朱立倫今天宣布將採徵召方式決定總統人選，此舉被視為可為不具有黨籍但想代表國民黨參選總統的郭台銘，以及呼聲最高、但卡在新北市長任期的侯友宜解套。

國民黨近日啟動立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖，朱立倫今天在中常會定調，將採取徵召方式，團結勝選，避免爭議。

總統人選方面，新北市長侯友宜是目前藍營呼聲最高的人選，但他遲未鬆口表態。黨內人士分析，侯友宜可能擔心宣布參選後，將面對落跑的質疑，因此就算起心動念，也不敢輕舉妄動；但黨中央現在決定徵召，可讓卡在新北市政府，就算想選，也不能主動宣布參選的侯友宜順利解套。

不願具名的國民黨立委也說，不少立委對侯友宜有期待，認為有助提升藍營整體選情，發揮母雞帶小雞效果，加上身為嘉義人的侯友宜，也能幫藍營在南部地區吸票，因此不少人都希望黨中央盡快確定人選，讓全台各地儘早準備，進入選舉狀態。

新北市議會4月將召開定期會，預計6月中質詢才會結束，國民黨新北市議員葉元之認為，國民黨確定用徵召方式決定人選，侯友宜就沒有事先要表態的問題，等到黨確定要徵召侯友宜，侯友宜才必須去回應要不要接受徵召，若接受徵召，他猜想時間點會在6月底。

至於有意重回國民黨爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，黨內人士說，就算郭台銘在近期順利回黨，也會因為相關規定，無法爭取總統提名，因此，黨中央今天定調採徵召方式，若最終經過評估，郭台銘最具勝算，便可透過徵召賦予郭台銘黨籍，解決回黨問題，就如同國民黨去年徵召張善政選桃園市長一樣，當初的張善政也沒有黨籍。

朱立倫定調將以徵召決定總統人選後，黨中央開始著手研擬總統提名辦法，知情人士透露，最快可能會在2週後通過，未來將授權黨中央，透過民調等各種科學的依據與方式，找出最具勝選條件的人，且人選不只侷限於黨員。

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭表示，從制度上來看，當然沒有限制一定要是國民黨員，但黨內有很多優秀人才，身為最大在野黨，他希望人選會是國民黨員。

提名時程方面，據了解，最晚6月總統人選會出爐，不過，黨內人士也說，由於提名方法已確定，加上朱立倫近日會展開徵詢協調作業，不排除時程會再提前。

藍營地方輔選人士提醒，如何建立令各方信服的遊戲規則是關鍵之一，有意爭取提名的孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康過去都主張應辦初選，未來要如何整合黨內各方意見、團結面對大選，會是黨中央需要思考的問題。（編輯：謝佳珍）1120322