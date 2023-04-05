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郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統
首頁 / 政治

郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統

2023/4/5 10:23（4/5 10:57 更新）
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鴻海創辦人郭台銘（圖）5日出席「科技經濟開拓之旅」返台記者會時，行舉手禮致意。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日
鴻海創辦人郭台銘（圖）5日出席「科技經濟開拓之旅」返台記者會時，行舉手禮致意。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天清晨搭機返台，並在10時舉辦「科技經濟開拓之旅」返台記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致上萬分歉意，也宣布爭取國民黨提名參選總統。

郭台銘說，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選、政黨輪替，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持，幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

郭台銘清晨搭乘中華航空公司班機返台，上午10時在諾富特華航桃園機場飯店舉辦心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，說明未來工作計畫報告。

郭台銘拜託民眾，如果接到選舉民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘，「讓黨中央有依據提名」。

郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯，但郭台銘在與僑胞聚會時公開表示將提前返台，行程從12天縮短為8天。（編輯：唐聲揚）1120405

#郭台銘
#國民黨
#總統大選
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