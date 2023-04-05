郭台銘表態未獲提名也會助選 藍：胸襟令人感佩

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（中央社記者王承中台北5日電）鴻海創辦人郭台銘宣布爭取國民黨提名參選總統，並表達若未獲提名也會幫助國民黨勝選。國民黨今天表示，郭台銘是藍軍重要的一分子，是藍營重要資產，也是中華民國重要資產，如此胸襟令人感佩。

郭台銘今天清晨搭機返台，舉辦「科技經濟開拓之旅」返台記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，也宣布爭取國民黨提名參選總統。

郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持，幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，郭台銘是藍軍重要的一分子，不只是藍營重要資產，也是中華民國重要資產。郭台銘在公開講話中，特別表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選，如此胸襟令人感佩。

國民黨表示，未來國民黨中央將竭盡所能團結全民，凝聚所有支持中華民國、支持台灣安全繁榮、支持區域和平的力量，創造台灣遠離戰爭的美好未來。

民進黨12日將正式提名副總統賴清德參選2024總統大選，國民黨指出，針對總統提名，國民黨已經宣布決定將用徵召方式，會按照自己節奏找出最強、民眾最認同人選。（編輯：謝佳珍）1120405