郭台銘表態團結 藍營人士：為國民黨注入強心針

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鴻海集團創辦人郭台銘5日清晨搭機返台，並在上午舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，分享訪美成果。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日

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（中央社記者王承中台北5日電）鴻海創辦人郭台銘今天宣布爭取國民黨提名參選總統，黨內人士指出，郭台銘為陷入提名紛擾的國民黨注入強心針，調整好腳步的郭台銘將更大方的勤走四方，是否與新北市長侯友宜此消彼漲，仍待觀察。

鴻海創辦人郭台銘今天召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

國民黨立委林為洲表示，對於郭台銘的表態表示歡迎，亦要也對郭台銘的胸懷大度，特別表示尊敬。他認為，國民黨總統提名的腳步應該要加快，人選就是侯友宜跟郭台銘了，希望一個月能見真章，並盼兩人能良性競爭，看誰民調高，藍營就徵召誰參選2024總統大選。

林為洲指出，侯友宜穩定務實不會爆雷，是2024完成政黨輪替最有可能人選，所以他支持侯友宜。政黨輪替非常重要，可讓綠營無法壟斷國家資源，讓台灣的經濟、國際關係及兩岸和平都能更好。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，非常感謝郭台銘今天同意以國民黨為基礎，結合所有非綠候選人共同團結合作，贏得2024大選，未來的國民黨總統提名徵召，也必定考驗黨中央智慧。

謝衣鳯指出，侯友宜是國民黨內最強母雞，亦是非綠陣營最主要候選人之一，她認為侯友宜只要能坦率表達對於國家經濟產業發展方向，及如何建立兩岸和平穩定關係看法，相信基層民眾都會支持，希望黨中央能為主要候選人排除障礙，團結大家支持國民黨的候選人。

黨內人士表示，郭台銘的記者會相當成功，顯示郭台銘有調整腳步，重新強調自身科技與經濟優勢，不僅解決退黨後在黨內產生的質疑，亦展現團結胸襟，正好符合目前黨內希望各方能良性競爭的氛圍。

黨內人士說，未來郭台銘可能將更大方的勤走四方，相較於被綁在新北市的侯友宜，聲量是否此消彼漲，仍有待觀察。

黨內人士指出，郭台銘訪美前與國民黨主席朱立倫見面，兩人達成共識就是要讓國民黨的力量極大化，面對黨內陷入提名紛擾，郭台銘的記者會讓藍營再度燃起重返執政的信心，對國民黨是一劑強心針。

至於郭台銘的表態是否會加速國民黨的提名速度，黨務人士表示，2020總統大選一直拖到7月才提名，目前黨內都認為這個時間點太晚，所以最晚應該6月就會決定；國民黨會依據各方形勢變化進行安排，絕對不會延後，還有可能會提前，國民黨會按照自己的步調前進。（編輯：翟思嘉）1120405